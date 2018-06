Пєсков вилаявся матом в ефірі російського телеканалу

В ефірі російського телеканалу НТВ ведучий запитав Пєскова: «Як би ви переклали на свою мову знамениту фразу Лаврова „Дебіли, б**ь?», на що Пєсков відповів: «Звичайно, я б сказав „Козли, на**й!“».

Нагадаємо, головний дипломат Росії Сергій Лавров вже кілька разів попадався на публічному використанні нецензурних виразів.

Так, у 2015 році Лавров вилаявся в ході зустрічі зі своїм колегою з Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром. На відео російський дипломат під час зустрічі в Москві використав ненормативну лексику: "Д*біли, бл*".

А нещодавно, 9 грудня цього року, Лавров нахамив оператору міжнародного агентства Reuters під час протокольної зустрічі на полях міністерського засідання ОБСЄ.

Підійшовши до приміщення, де мали відбутися двосторонні переговори Лаврова та його німецького колеги Франка-Вальтера Штайнмайера, голова російського МЗС звернувся до оператора зі словами: "What do you want?", додавши відразу після цього "Д*біли...".