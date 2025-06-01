Такі дані були підтверджені з відкритих джерел.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував українським військовим за знищення чотирьох тисяч танків РФ від початку повномасштабної війни, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін в Україні.

"Росія втратила близько 4000 танків під час своєї "триденної" спецоперації проти України. Це приблизно 20 років поточного виробництва. Молодці і дякую вам", - написав політик на своїй сторінці в соцмережі X.

Зазначається, що за інформацією групи Oryx, РФ впродовж трьох з половиною років втратила понад 4 тисячі танків, такі дані були підтверджені з відкритих джерел.

Відео дня

Військові втрати РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії розбився Мі-8 з боєприпасами, внаслідок чого загинули пілоти. Зазначається, що авіакатастрофа сталася 23 травня близько 14:00 в Орловській області РФ. За інформацією росЗМІ, інцидент стався в районі населеного пункту Наришкіно Урицького району.

Водночас президент України Володимир Зеленський розкрив шалені втрати Росії в Курській області. За його словами, за час Курської операції ЗСУ Росія втратила понад 60 тисяч військових убитими й пораненими.

"Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади", - наголосив глава держави.

Своєю чергою авіаексперт Валерій Романенко заявив, що РФ майже відновила втрати сучасних винищувачів. Він зауважив, що Росія майже не має проблем з військовими літаками.

"Росіяни не залітають на нашу територію, у наших винищувачів немає можливості вести з ними повітряні бої. Тому втрати росіян мінімальні. На рік вони втрачають 10-12 літаків, а випуск літаків у них, хоча й впадає, але дуже низькими темпами. Наприклад, з 29 літаків у 2022 році до десь 24-26 - торік. Тобто, за ці роки вони втрати фактично відновили", - запевнив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: