За попередньою інформацією, росіяни вдарили "Іскандером".

Росіяни вдарили ракетою по розташуванню навчального центру Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині – вже відомо про понад 10 загиблих та десятки поранених. Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев розповів про перші деталі удару.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що, за попередньою інформацією, росіяни вдарили "Іскандером".

"Попередньо відомо, що це був "Іскандер", але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами", — зазначив Саранцев.

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Він також підкреслив, що на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, "крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись".

"Створена тимчасова робоча група, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії, якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, незважаючи на їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив речник Сухопутних військ.

Удар по начальному центру ЗСУ - що відомо

Раніше стало відомо, що росіяни 1 червня завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

При цьому стверждувалось, що під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, а після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

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