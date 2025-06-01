Ремастер Oblivion віддають за ціною на 20% нижчою.

Схоже, Bethesda вирішила влаштувати справжнє свято для фанатів The Elder Scrolls. Якщо ви раптом проґавили якусь частину цієї культової серії або просто хочете знову повернутися в знайомі світи - зараз чудовий момент.

Майже вся франшиза отримала значні знижки. Наприклад, оновлений Oblivion подешевшав на 20% і коштує 1440 гривень. Усі знижки діють до четверга, 5 червня.

Знижка 75% на хіти:

Skyrim Special Edition - 162 гривні

Oblivion GOTY Deluxe з усіма DLC - 130 гривень

The Elder Scrolls Online + глава Morrowind - 150 гривень

Skyrim VR - 390 гривень

Апгрейд до Anniversary Edition для Skyrim коштує 164 гривні, але з ним не все так гладко: у відгуках скаржаться, що після покупки виникли проблеми із завантаженням модів.

Відео дня

Менш популярні ігри:

Redguard і Battlespire - по 37 гривень

Morrowind GOTY - 132 гривні

Перші дві - швидше вінтаж для колекціонерів, ніж щось обов'язкове до проходження. А ось Morrowind - це святе.

Раніше ми розповідали, що гравець у ремастер Oblivion сів у в'язницю на 55 тисяч років, і це зламало таймлайн гри. Нагорода за його голову склала 2 мільярди монет.

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