В результаті двох вибухів у центрі Багдада загинула щонайменше 21 людина, понад 40 поранені (фото)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію і медиків.

Водночас відповідальність за теракт на себе поки ніхто не взяв, проте Ісламська держава регулярно завдає ударів по цивільним особам в іракській столиці.

За словами поліцейських, вибухи сталися біля магазинів в районі Синак вранці, коли там було багато покупців.

Повідомляється, що один з вибухів здійснив терорист-смертник, другу вибухову речовину було закладено заздалегідь, повідомив співробітник Міністерства внутрішніх справ Іраку.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня іракські сили почали наступ на позиції терористичної організації "Ісламська держава" в Мосулі, відтіснивши їх на кілька східних кварталів.