В результаті двох вибухів у центрі Багдада загинула щонайменше 21 людина, понад 40 поранені (фото)
10:39, 31 грудня 2016Світ
163 1
Дві бомби вибухнули на жвавому ринку в центрі Багдада 31 січня, в результаті чого загинули щонайменше 21 людина і понад 40 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію і медиків.
Водночас відповідальність за теракт на себе поки ніхто не взяв, проте Ісламська держава регулярно завдає ударів по цивільним особам в іракській столиці.
За словами поліцейських, вибухи сталися біля магазинів в районі Синак вранці, коли там було багато покупців.
Повідомляється, що один з вибухів здійснив терорист-смертник, другу вибухову речовину було закладено заздалегідь, повідомив співробітник Міністерства внутрішніх справ Іраку.
Як повідомляв УНІАН, 30 грудня іракські сили почали наступ на позиції терористичної організації "Ісламська держава" в Мосулі, відтіснивши їх на кілька східних кварталів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter