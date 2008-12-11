Сомалійські пірати захопили ще два судна
08:47, 11 грудня 2008Світ
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Одному екіпажу вдалося втекти
Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці два єменських судна з 17 рибалками.
Проте кільком членам екіпажу одного з них вдалося втекти на моторному човні та повідомити про інцидент службу єменської морської варти, передає ІТАР-ТАРС.
Вимог щодо звільнення захоплених суден пірати поки що не висували.
Цього року, за різними даними, пірати здійснили близько 100 нападів, захопивши десятки суден з 300 моряками на борту, зокрема саудівський супертанкер, що перевозив нафту на суму 100 млн. дол.
Європейський Союз спрямував у цей район військові кораблі.
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