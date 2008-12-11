Сомалійські пірати захопили ще два судна

Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці два єменських судна з 17 рибалками.

Проте кільком членам екіпажу одного з них вдалося втекти на моторному човні та повідомити про інцидент службу єменської морської варти, передає ІТАР-ТАРС.

Вимог щодо звільнення захоплених суден пірати поки що не висували.

Цього року, за різними даними, пірати здійснили близько 100 нападів, захопивши десятки суден з 300 моряками на борту, зокрема саудівський супертанкер, що перевозив нафту на суму 100 млн. дол.

Європейський Союз спрямував у цей район військові кораблі.