Президент Молдови зустрівся з лідером невизнаної "ПМР" і вперше привітав його з перемогою на виборах

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Додона в Facebook.

«Провів зустріч із керівником Придністров'я Вадимом Миколайовичем Красносельським (перший візит Президента Молдови в Придністров'є з 2008 року). Привітав його з перемогою на виборах, що не робив жоден Президент Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.

На думку Додона, дана зустріч «є першим важливим кроком на шляху знаходження рішень накопичених питань та проблем, які полегшать життя простим людям».

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«Обговорили цілий спектр питань, починаючи від дипломів, номерів, обробки сільгоспземель в Дубосарському районі, проблеми молдавських шкіл, зв'язку і закінчуючи спрощенням пересування громадян між двома берегами Дністра», – зазначив президент Молдови.

За його словами, зараз розробиться пакетний підхід для вирішення ряду питань і найближчим часом відбудеться нова зустріч для обговорення конкретних кроків і термінів.

«Найголовніше, що налагодили хороший контакт, є відкритість та готовність до компромісів з обох сторін. Завдання поставлено – громадяни по обидва боки Дністра повинні побачити конкретні результати протягом 2017-го року. Впевнений, що разом ми їх вирішимо», – додав Додон.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів.

На офіційному сайті Додона зазначалося, що в разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

Наступного дня після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".

Через менш ніж два тижні після виборів Додон поїхав з приватним візитом до Москви.

На інавгурації 23 грудня Додон пообіцяв Молдові нейтралітет, але заявив про наміри спершу відвідати Москву.