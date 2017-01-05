У Мексиканській затоці горить нафтова платформа

16:00, 05 січня 2017
Світ
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На даний момент персонал в платформи евакуйовано, в гасінні пожежі задіяно чотири рятувальних судна.

Ілюстрація REUTERS

В Мексиканській затоці в 130 кілометрах від узбережжя Луїзіани загорілася нафтова платформа, повідомляє Росбалт.

"На момент займання, в ніч на четвер, на ній були чотири особи, всі вони евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що дані про причини займання поки не надходило.

В гасінні пожежі задіяно чотири рятувальних судна.

Нагадаємо, в квітні 2010 року після вибуху і пожежі на нафтовій платформі Deepwater Horizon в Мексиканській затоці стався найбільший в історії США розлив нафти. Компанія BP, якій належала платформа, погодилася заплатити $18 млрд в якості компенсації екологічного збитку.

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Теги: #США#пожежа#платформа