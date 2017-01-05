Вибух у турецькому Ізмірі: поліція ліквідувала двох терористів

16:28, 05 січня 2017
Світ
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Третього терориста наразі розшукують.

Біля приміщення суду в Ізмірі горіли два авто / Фото із соцмереж

У турецькому місті Ізмір поліція ліквідувала двох терористів, які влаштували вибух біля будівлі суду, передає СNN Turk.

Повідомляється, що турецькі правоохоронці наразі розшукують третього терориста.

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При цьому ЗМІ зазначають, що в результаті вибуху постраждали 11 осіб, серед яких є поліцейські.

У той же час видання Anadolu повідомляє про 7 поранених, серед них - 2 поліцейські.

Вибух стався біля входу в суд, через який до приміщення заходять судді та прокурори.

Нагадаємо, у турецькому місті Ізмір прогримів вибух.

Вибух стався поблизу приміщення суду. На місці вибуху горів автомобіль, туди прибули карети «швидкої».

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Теги: #терористи#Туреччина#вибух#Ізмір#поліцейські