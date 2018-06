Вибух у турецькому Ізмірі: поліція ліквідувала двох терористів

У турецькому місті Ізмір поліція ліквідувала двох терористів, які влаштували вибух біля будівлі суду, передає СNN Turk.

Повідомляється, що турецькі правоохоронці наразі розшукують третього терориста.

Читайте такожУ турецькому Ізмірі через напад на нічний клуб у Стамбулі затримали близько 40 осіб - ЗМІ

При цьому ЗМІ зазначають, що в результаті вибуху постраждали 11 осіб, серед яких є поліцейські.

У той же час видання Anadolu повідомляє про 7 поранених, серед них - 2 поліцейські.

Вибух стався біля входу в суд, через який до приміщення заходять судді та прокурори.

BREAKING State-run Anadolu says 7 wounded inc 2 policemen in car bomb attack near #Izmir courthouse, 2 terrorists killed, 1 on the run. pic.twitter.com/IyAaZmEDku