Про реліз на iPhone поки що жодної інформації.

Студія ZA/UM оголосила, що мобільна версія Disco Elysium вийде на телефонах під управлінням Android 5 серпня. Її сторінка вже доступна в Google Play. Про реліз на iPhone поки що жодної інформації.

Йдеться не про прямий порт гри з ПК і консолей, а про переосмислену версію: з тим самим сюжетом і знайомими механіками, але адаптовану під вертикальний формат відповідно до екранів сучасних смартфонів і доповнену новими ілюстраціями.

У трейлері можна побачити, що до гри додали сцени з можливістю 360-градусного огляду та панорамні локації, які дають змогу "опинитися в епіцентрі розслідування".

Відео дня

Відомо, що перші два розділи будуть доступні безкоштовно. За повну версію доведеться заплатити 10 доларів.

Disco Elysium була відзначена низкою престижних нагород від різних організацій і видань, зокрема звання найкращої гри 2019 року і навіть однієї з найвидатніших відеоігор усіх часів.

Більшу частину Disco Elysium ви проходите в ролі поліцейського-алкоголіка з амнезією, який повинен не тільки розкрити справу про вбивство, а й повернути спогади про своє минуле і навколишній світ.

Спадщина Disco Elysium живе й досі. Розробники оригінальної RPG анонсували одразу дві нові гри: шпигунську RPG Project C4 і Hopetown про журналіста-бунтаря.

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