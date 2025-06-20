Це рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні.

У Збройних силах України створили окреме угруповання Сил безпілотних систем. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України.

Зазначається, що це зроблено з метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни. До угруповання мають увійти всі військові частини СБС та "Лінії дронів".

"Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління - з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем", – зазначили у пресслужбі СБС.

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Там запевнили, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже виконують бойові завдання. Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні", – додали у пресслужбі.

Сили безпілотних систем: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на початку червня президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил безпілотних систем ЗСУ – Роберта "Мадяра" Бровді. Тоді глава держави зазначив, що "Мадяр" має зосередитися на бойових питаннях.

Раніше рекрутер 6-го центру рекрутингу Сил безпілотних систем Петро Конопля розповідав, що в Україні наразі дуже багато бажаючих стати оператором БПЛА. Тому до них беруть далеко не всіх охочих.

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