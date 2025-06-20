Усі геймери отримають гру вчасно – 8 серпня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

2K Games і Hangar 13 оголосили, що Mafia: The Old Country пішла "на золото". Це означає, що розробка гри завершена і її точно не перенесуть із запланованої дати релізу.

Нова частина культової кримінальної франшизи вийде вже 8 серпня на Xbox Series X/S, PlayStation 5 і ПК. Минула, третя частина, вийшла 2016 року – понад вісім років тому.

Mafia: The Old Country стане приквелом основної трилогії та розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії на початку 20 століття. Головний герой – молодий хлопець Енцо, який почав свою кар'єру в мафії під проводом дона Торрісі.

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Гра буде повністю одиночною, без будь-яких онлайн-елементів. Автори обіцяють справжній реалізм і багатий сюжет, якими славиться серія Mafia.

Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що відразу на релізі The Old Country отримає українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.

Раніше стали відомі системні вимоги Mafia: The Old Country. Гра працює на Unreal Engine 5, а отже красива, але потенційно "ненажерлива". Тому для мінімальних налаштувань знадобиться мінімум GeForce RTX 2070 і Intel Core i7-9700K.

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