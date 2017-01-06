Путін допомагав Трампу перемогти на виборах - урядова розвідка США

Про це повідомляє CNN.

"Ми визначили, що президент Росії Володимир Путін дав доручення вплинути на президентську кампанію в США 2016 року. Росія мала намір підірвати суспільну віру в демократичний процес США, очорнити держсекретаря Клінтон, і завдати шкоди її результатам як потенційного президента. Крім того, ми визначили, що Путін і уряд Росії віддали явну перевагу обраному президентом Трампу", - йдеться в доповіді.

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У доповіді йдеться, що Москва використовувала різні тактики, намагаючись вплинути на результат.

"Вплив Москви полягав у стратегії, яка включає таємні шпигунські дії - такі, як кіберактивність - з очевидною причетністю російських державних установ, державних ЗМІ, сторонніх посередників, і платних користувачів соцмереж або "тролів", - йдеться в доповіді.

(United States Intelligence Community, IC) - збірний термін для позначення 17 окремих урядових установ США, перед якими стоїть завдання збору інформації і ведення розвідувальної діяльності в інтересах США.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден заявив, що у нього викликає занепокоєння небажання обраного президента Дональда Трампа прислухатися до думки розвідки і спецслужб та порадив Трампу "подорослішати".

Обраний президент США Дональд Трамп назвав «політичним полюванням на відьом» значну увагу, яку приділяють останнім часом кібератакам Росії на США, зокрема, хакерським нападам з метою втрутитися в американські вибори.