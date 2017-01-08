Сенатори-республіканці закликали Трампа покарати РФ за спроби втрутитися у вибори президента США

Про це повідомляє видання The Time.

"Через пару тижнів Дональд Трамп буде захисником вільного світу і демократії", – зазначив Грем в ході спільного інтерв'ю з Джоном Маккейном на NBC Meet в неділю. "Ви повинні дати всім знати в Америці, що республіканці і демократи збираються змусити Росію заплатити ціну за спробу втручання (у вибори президента США – ред.)", – додав він, звертаючись до Трампа.

Грем посилається на доповідь, оприлюднену в п'ятницю Управлінням національної розвідки про те, що президент Росії Володимир Путін очолив зусилля щодо впливу на президентські вибори 2016, зокрема, шляхом дискредитації екс-кандидата від демократів Хілларі Клінтон, зазначає Reuters. Трамп неодноразово спростовував, що Путін є відповідальним за це, навіть до того, як урядові установи розсекретили дані у звіті.

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Під час інтерв'ю Маккейн сказав, що він підтримує продовження розслідування хакерських атак.

"Ми повинні вступити в боротьбу з цим (кібератаками – ред.) і дізнатися причину цього та придумати стратегію в цій новій формі бойових дій, які можуть по суті зашкодити нашій економіці, зашкодити нашим виборам, завдати шкоди нашій національній безпеці", – сказав він, пише Reuters.

Обидва сенатори також заявили, що вони не впевнені у підтримці пропозиції Трампа призначити новим держсекретарем колишнього генерального директора Exxon Moibil Рекса Тіллерсона, який був підданий ретельній перевірці щодо зв'язків з Путіним. Комітет з міжнародних відносин Сенату проведе засідання в середу, щоб обговорити його кандидатуру.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп висловився за хороші відносини з Росією і назвав "дурнями" тих, хто проти цього.

Раніше Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак у США.