ЗМІ дістали уривки з виступу майбутнього держсекретаря США у Сенаті: Тіллерсон назве Росію загрозою

Про це повідомляє сайт американського телеканалу CNN з посиланням на уривки з тексту його майбутнього виступу, який відбудеться сьогодні під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ.

Зокрема, Тіллерсон під час слухань, присвячених його затвердженню на посаді, скаже, що Росія "повинна бути притягнута до відповідальною за свої дії".

Зазначається, що виступ Тіллерсона перебуватиме у центрі уваги, оскільки розвідувальні служби США заявили, що розслідують повідомлення, що Росія зібрала "чутливу і потенційно компрометуючу інформацію" про особисті та фінансові справи Трампа.

В інформації, яку представила фірма одного колишнього британського розвідника, також вказувалось, що впродовж виборчої кампанії особи з оточення Трампа підтримували зв'язок з посередниками з російського уряду.

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Сенатор Джон Маккейн у грудні 2016 року дізнався про цю інформацію та повідомив її директору Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймсу Комі.

Тіллерсон під час сенатських слухань має намір у вступному слові торкнутися відносин США з Росією.

"Ми також повинні бути тверезомислячими щодо наших відносин з Росією", - йдеться у тексті виступу Тіллерсона.

Він планує сказати, що "Росія сьогодні представляє загрозу, але вона не є непередбачуваною в досягненні її власних інтересів".

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Тіллерсон також говоритиме про стурбованість НАТО стосовно президента Росії Володимира Путіна.

"Наші союзники з НАТО мають рацію, коли висловлюють стурбованість щодо відновлення активної діяльності Росії", - йдеться у тексті промови номінанта Трампа.

Він пояснюватиме, що такий стан справ відбувається через брак лідерства з боку чинної адміністрації США. "Але це сталося через відсутність американського лідерства, коли ці двері були залишені відчиненими і ненавмисні сигнали були відправлені".