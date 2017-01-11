"Пентхаус" оголосив нагороду в 1 мільйон доларів за відео з Трампом і повіями в Москві

Видання опублікувало відповідний твіт у своєму аккаунті, запропонувавши нагороду за "ексклюзивні права" на відео.

ATTENTION:

We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's s #goldenshowers — Penthouse (@Penthouse) January 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. Зокрема, стверджується, що російські спецслужби прослуховували номер в готелі Ritz Carlton, куди Трамп запрошував повій.

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Також у доповіді затверджуються, що в обмін на отримання даних з електронної пошти керівника виборчого штабу кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, Дональд Трамп погодився відвернути увагу від російського вторгнення в Україну.

Трамп назвав цю доповідь неправдивою, а її публікацію - "політичним полюванням на відьом".