Про це йдеться в 35-сторінковому документі, присвяченому зв'язкам Трампа з РФ, який є в розпорядженні політичної еліти країни, зокрема, вісімки лідерів Конгресу, пише "ЄвроПравда".

Повідомляється, що Трамп і його найближчі соратники використовували регулярний потік розвідувальних даних від Кремля, в тому числі про демократів та інших політичних суперників.

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За інформацією колишнього керівного офіцера російської розвідки, ФСБ скомпрометувала Трампа його діями в Москві в достатній мірі, щоб мати можливість шантажувати його.

На думку деяких достовірних джерел, його поведінка в Москві включало збочені статеві акти, які були організовані або проходили під контролем ФСБ.

Повідомляється, що досьє на Хілларі Клінтон складалося різними російськими спецслужбами протягом багатьох років і в основному включає в себе записані прослуховуючої апаратурою розмови під час різних візитів до Росії, а також перехоплені телефонні дзвінки, а не негідну поведінку.

Досьє знаходиться під контролем прес-секретаря Кремля Пєскова, який підпорядковується безпосередньо наказам Путіна. Однак поки воно не було поширене за кордоном, в тому числі не передано Трампу.

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленого американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючу обраного президента США. У доповіді також говориться, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.

Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії.

У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа.