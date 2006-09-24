У Будапешті відбулася найчисленніша за цей тиждень акція протесту

В угорській столиці в суботу пройшла найбільша цього тижня демонстрація протесту, учасники якої вимагали відставки прем’єр-міністра країни Ференца ДЮРЧАНЯ.

Як повідомляє «Німецька хвиля», у мітингу на площі перед парламентом Угорщини зібралися близько півсотні тисяч демонстрантів. Очікувалося, що на акцію протесту зберуться вчетверо більше противників нинішнього уряду, однак опозиційна право-національна партія ФІДЕС скасувала свій мітинг, який було заявлено, через небезпеку насильницьких дій.

Масові акції протесту в Будапешті тривають вже майже тиждень. Вони розпочалися після того, як телебачення оприлюднило уривки з промови прем’єра Ф.ДЮРЧАНЯ перед його соціалістичною партією, в якій він зізнається, що казав неправду під час передвиборчої кампанії, аби гарантувати своє переобрання. Лідер опозиції Віктор ОРБАН від партії ФІДЕС не брав участі в суботній демонстрації. В радіоінтерв’ю він заявив, що не хотів викликати підозри, ніби протести організовані його політичною силою. В.ОРБАН виступив за створення в Угорщині перехідного уряду з експертів.