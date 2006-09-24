Ви ще не у Швейцарії? Поспішайте...

У Швейцарії проводиться загальнонаціональний референдум, у ході якого жителі країни мають висловитися з приводу нових законопроектів, котрі значно обмежують імміграцію і посилюють правила надання притулку в Швейцарії, передає РІА «Новости».

"Основна мета законопроектів - зберегти гуманітарні традиції Швейцарії, перешкоджаючи зловживанням у цій сфері, зробити Швейцарію "менш привабливою" для імміграції", - заявив міністр юстиції і поліції Крістофер БЛОХЕР.

Проблема має важливе значення для 7,3 млн. жителів країни, 21% населення якої складають іноземці. Протягом останніх десяти років швейцарські власті задовольнили близько третини всіх прохань про надання притулку.

Дані законопроекти піддавалися критиці з боку ООН і різних асоціацій біженців, проте були схвалені швейцарським парламентом минулого року. На проведенні референдуму - відповідно до конституції країни - наполягли противники законопроектів.

За результатами проведених опитувань, сьогодні на користь нових законопроектів висловлюється від 50 до 60% громадян. З набуттям чинності нових законодавчих актів припиниться надання соціальної допомоги особам, яким відмовлено в проханні про надання притулку, вдвічі (до півтора року) збільшується терміни їх тюремного ув`язнення у разі небажання виконувати розпорядження швейцарських властей.

Також буде заборонено в`їзд до Швейцарії громадянам з неєвропейських держав, якщо в них відсутній трудовий контракт під конкретне трудове місце і їм не вдалося довести, що на нього не претендував жоден швейцарський чи європейський працівник.

Спеціальний доповідач ООН з проблем расизму Дуду ДЬЄН уже назвав дані законопроекти "політичною "інструменталізацією" расизму в політичній боротьбі" у Швейцарії.