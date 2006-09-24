У Росії пропонують експорт сирої нафти ”законодавчо зробити невигідним”

Спікер Ради Федерації Сергій МИРОНОВ заявляє, що експорт російської сирої нафти "слід законодавчо зробити невигідним", повідомляє РБК.

"Нафта, яку ми експортуємо, повертається до нас після переробки у вигляді дорогих хімічних речовин і високооктанового бензину. Мають бути введені мита, щоб переробляти нафту стало вигідно всередині країни. У понеділок ми направимо четверте звернення до уряду з вимогою розібратися зі зростанням цін на бензин", - цитує С.МИРОНОВА телеканал "Росія".

"Ми, як нафтовидобувна країна, не повинні втрачати своєї конкурентної переваги", - зазначив він.