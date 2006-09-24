Євросоюз має намір розширити список нев`їзних білорусів

Європейський Союз розширить список білоруських високопосадових урядовців, яким заборонено в`їзд до країни ЄС. Найближчим часом до нього додадуть мінімум чотири прізвища. Цей крок став відповіддю Євросоюзу на вирок екс-кандидату в президенти Білорусі Олександру КОЗУЛІНУ, якого засуджено на п`ять з половиною років ув’язнення за організацію акцій протесту опозиції 25 березня 2006 року, передає радіо «Свобода».

Нагадаємо, в середу Мінський міський суд відхилив апеляцію екс-кандидата в президенти Білорусі, лідера Соціал-демократичної партії О.КОЗУЛІНА і залишив у силі вирок, оголошений в липні цього року судом Московського району білоруської столиці.

Практично одразу ж урядовці, які брали безпосередню участь в цьому процесі, опинилися в прицілі уваги Євросоюзу. І хоча точні прізвища потенційних «нев`їзних» поки невідомі, мало хто має сумніви, що це люди, пов`язані з вироком стосовно О.КОЗУЛІНА.

Наразі список уточнюється з усіма країнами Євросоюзу і може офіційно почати діяти вже через 2-3 тижні. Таким чином, після розширення список білоруських урядовців буде збільшено з 31 до 35 прізвищ.

Список «нев`їзних» до країн Євросоюзу і США очолює президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО. Крім нього, до списку включено міністра внутрішніх справ Володимира НАУМОВА, секретаря Ради Безпеки Віктора ШЕЙМАНА, командира спецназу внутрішніх військ Дмитра ПАВЛІЧЕНКА і екс-міністра внутрішніх справ Юрія СІВАКОВА – через підозри в причетності до викрадань і вбивств лідерів опозиції.

А між тим, у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що вважають цей документ «черговим» і жодним чином не здатним претендувати на серйозний розгляд офіційним Мінськом. «Позиція білоруського керівництва ні в яких коректуваннях ззовні не має потреби. Це наша принципова позиція, і міняти її ми не маємо наміру», - заявив прес-секретар білоруського МЗС Андрій ПОПОВ.