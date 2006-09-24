Більшість швейцарців висловилися за посилення законів про імміграцію

68 відсотків швейцарців висловилися на підтримку нових законопроектів, що значно обмежують імміграцію і посилюють правила надання притулку в Швейцарії. Такими є результати загальнонаціонального референдуму, що відбувся в неділю, 24 вересня.

Як зазначає РІА «Новости»,за ухвалення даних законів проголосували 68% учасників референдуму, проти - 32%. Зокрема, в німецькомовних кантонах країни нові законопроекти мають більшу підтримку, ніж у франкомовних.

З набуттям чинності нових законодавчих актів припиниться надання соціальної допомоги особам, яким відмовили в проханні про надання притулку, вдвічі (до півтора року) збільшуються терміни їх тюремного ув’язнення у разі відмови виконувати розпорядження швейцарських властей про репатріацію. Також буде заборонено в`їзд до Швейцарії громадянам з неєвропейських держав, якщо у них відсутній трудовий контракт і конкретне робоче місце.

Дія вказаних законопроектів не розповсюджується на жителів Євросоюзу.