Пекін: Трамп "грає з вогнем", що може дорого обійтися США

Дії обраного президента США Дональда Трампа щодо Тайваню навряд чи є результатом "вихваляння або прорахунку", швидше за все, наступна адміністрація спробує використовувати відмову від політики "одного Китаю" як козир у грі, пише China Daily.

У заголовку статті говорилося, що Трамп "грає з вогнем".

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Пекін готовий до рішучих дій, а відмова від політики "одного Китаю" дорого обійдеться США, йдеться в статті. "Якщо Трамп має намір почати з цього ходу після вступу на посаду, то настання періоду жорстких, руйнівних взаємин буде неминучим, оскільки у Пекіна не залишиться іншого вибору, крім як приступити до рішучих дій", - йдеться в статті.

Її автори зазначили, що попередня адміністрація розуміла важливість тайванського питання у відносинах з Китаєм, але відкриття Трампом цього "ящика Пандори" зі "смертельним потенціалом" може перевернути фундаментальні міцні основи, на яких будувалися відносини між країнами.

"Це може дорого коштувати", - йдеться в статті. За те, щоб наступний президент США усвідомив чутливість цього питання і "серйозність наслідків своєї гри з Тайванем", доведеться заплатити високу ціну. Але вона варта того, підкреслили автори статті. При цьому відмову від такої політики нового президента США вони назвали благом не тільки для США та Китаю, але і для всього світу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Трамп заявив: "Я повністю розумію політику "одного Китаю", але я не знаю, чому ми повинні бути пов'язані політикою "одного Китаю", якщо тільки ми не досягнемо домовленостей з Китаєм в інших речах, включаючи торгівлю".