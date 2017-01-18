Глава Пентагону: Москва обмежує області співпраці Росії та США

"Я бачу області, де ми можемо співпрацювати, але їх стає все менше і менше. Це та стратегія, яку обрала Росія", - сказав Картер в інтерв'ю агентству Блумберг, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За його словами, області взаємодії двох країн послідовно скорочувалися протягом останніх 10 років.

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Глава Пентагону зазначив, що Росія і США як і раніше солідарні у питанні стримування ядерних програм Північної Кореї та Ірану, а також щодо ситуації на Балканах.

При цьому співробітництво в боротьбі з екстремістським угрупованням "Ісламська держава" в Сирії не склалося, зазначив він.

"Однак якщо уряд Росії визначає свої інтереси не просто як відмінні від інтересів США - до чого ми звикли, але як навмисно протистоять інтересам США, то буде дуже складно піти назустріч такої мотивації - і це головний виклик на майбутнє", - сказав Картер.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 17 січня заявив, що США, «потренувавшись у Києві», готують Майдан у Вашингтоні і хочуть підірвати легітимність обраного президента США Дональда Трампа.