У США госпіталізовано колишнього президента Буша-старшого
10:35, 18 січня 2017Світ
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Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого було госпіталізовано в Х'юстоні.
Джордж Буш-старший / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеканал CBS Houston.
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За словами начальника апарату колишнього президента Жака Беккера, Буш, якому 92 роки, перебуває в стабільному стані і "з ним все гаразд".
Буш, як очікується, повернеться додому через кілька днів, сказав Беккер.
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