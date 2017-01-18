У США госпіталізовано колишнього президента Буша-старшого

10:35, 18 січня 2017
Світ
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Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого було госпіталізовано в Х'юстоні.

Джордж Буш-старший / REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеканал CBS Houston.

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За словами начальника апарату колишнього президента Жака Беккера, Буш, якому 92 роки, перебуває в стабільному стані і "з ним все гаразд".

Буш, як очікується, повернеться додому через кілька днів, сказав Беккер.

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