Це стане національною ганьбою - президент Болгарії застеріг країну від можливої втрати головування в ЄС

16:38, 18 січня 2017
Світ
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Глава країни розповів про сценарій, за якого Болгарія ризикує втратити свою першу можливість головування в ЄС.

Плевнелієв пояснив, за якого сценарію Болгарія втратить можливість головування в ЄС / BGNES

Болгарія ризикує втратити можливість головування у Євросоюзі. Про це у своїй останній промові заявив президент країни Росен Плевнелієв, каденція якого закінчується цього тижня, передає Euractiv.

Плевнелієв заявив, що такий сценарій для країни можливий в разі «її сприяння в розпаді Союзу (ЄС, - ред.)».

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«Це стане національною ганьбою, але це можливо», - сказав він сьогодні під час промови у парламенті країні.

Зазначається, що це стане першим для Болгарії головуванням в ЄС, планується що це станеться у першому півріччі 2018 року.

Раніше, президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг свого наступника Румена Радева від визнання анексії Криму Росією.

«Тези, що згідно з законом Крим є українським, проте в дійсності є російським, бо Росія поставила там свій прапор (…) не поділяє жоден з європейських лідерів. Не поділяю її також і я. Президент Радев після вступу на посаду повинен дуже уважно вивчити це питання. Я допоможу йому своїми аргументами. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, повинні існувати правила, і всі ми повинні їх поважати», - наголосив Плевнелієв.

Майбутній президент Болгарії неодноразово говорив, що треба враховувати, що Крим є вже територією Росії.

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Теги: #Євросоюз#Плевнелієв