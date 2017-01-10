"Путіну не потрібна велич Америки": 17 європейських лідерів застерегли Трампа від дружби з Кремлем

Вони висловили свої зауваження в листі Трампу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Washington Post.

"Путіну не потрібна велич Америки. А нам, як вашим союзникам, треба", - йдеться в листі 17 діючих і колишніх лідерів і чиновників Центральної та Східної Європи.

"Як ваші союзники, ми закликаємо американців в новій адміністрації США і Конгресі твердо стояти на захисті наших спільних цілей та інтересів: миру, атлантичної сили і свободи", - сказано в листі.

Серед підписантів листа – чинний президент Болгарії Росен Плевнелієв, екс-президент Румунії Траян Бесеску, екс-президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, екс-президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, екс-прем'єр і екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт.

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Європейські лідери написали, що вітають обрання Трампа, але якщо він вирішить об'єднати зусилля з Путіним, можливі серйозні негативні наслідки для Європи і Сполучених Штатів.

Насамперед, адміністрація Трампа не повинна послаблювати санкції щодо Росії або мовчки приймати російську анексію Криму, стверджується в листі. За їх словами, це не тільки деморалізує проамериканські сили в Україні, але і дестабілізує регіон економічно і розв'яже руки екстремістським, антизахідним акторам.

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"Наслідки такої угоди (з Путіним) похитнули б довіру до США і їх союзників і в інших місцях", - йдеться в листі.

На думку європейських політиків, Путін не може бути союзником Заходу, а російська політика зробила Європу більш небезпечним місцем для всіх.

Такий заклик Трампа схожий на відкритий лист, який кілька лідерів Центральної та Східної Європи написали президенту Обамі незабаром після того, як він вступив на посаду в 2009 році. Тоді лідери застерегли американського президента від "перезавантаження" відносин США з Росією.