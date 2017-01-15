Президент Болгарії застеріг свого наступника від визнання Криму російським
Президент Болгарії Росен Плевнелієв застеріг свого наступника Румена Радева від визнання анексії Криму Росією.
Майбутній президент Болгарії неодноразово говорив, що треба враховувати, що Крим є вже територією Росії, повідомляє Польське Радіо.
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«Тези, що згідно з законом Крим є українським, проте в дійсності є російським, бо Росія поставила там свій прапор (…) не поділяє жоден з європейських лідерів. Не поділяю її також і я. Президент Радев після вступу на посаду повинен дуже уважно вивчити це питання. Я допоможу йому своїми аргументами. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, повинні існувати правила, і всі ми повинні їх поважати», - наголосив Плевнелієв в сьогоднішньому інтерв’ю для громадського радіо.
Новий президент Болгарії Румен Радев, кандидат лівиці, який у листопаді переміг у президентських виборах з 59,37% голосів, прийме присягу в четвер і вступить на посаду 22 січня.
Його першим кроком буде призначення тимчасового уряду після відставки в листопаді нинішнього кабінету та рішення щодо дострокових парламентських виборів, як мають відбутися навесні.