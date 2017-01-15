Президент Болгарії застеріг свого наступника від визнання Криму російським

Майбутній президент Болгарії неодноразово говорив, що треба враховувати, що Крим є вже територією Росії, повідомляє Польське Радіо.

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«Тези, що згідно з законом Крим є українським, проте в дійсності є російським, бо Росія поставила там свій прапор (…) не поділяє жоден з європейських лідерів. Не поділяю її також і я. Президент Радев після вступу на посаду повинен дуже уважно вивчити це питання. Я допоможу йому своїми аргументами. Якщо ми хочемо, щоб в Європі був мир, повинні існувати правила, і всі ми повинні їх поважати», - наголосив Плевнелієв в сьогоднішньому інтерв’ю для громадського радіо.

Новий президент Болгарії Румен Радев, кандидат лівиці, який у листопаді переміг у президентських виборах з 59,37% голосів, прийме присягу в четвер і вступить на посаду 22 січня.

Його першим кроком буде призначення тимчасового уряду після відставки в листопаді нинішнього кабінету та рішення щодо дострокових парламентських виборів, як мають відбутися навесні.