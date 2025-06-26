Акція триватиме до вечора 10 липня.

26 червня в магазині Steam стартував традиційний літній розпродаж, у межах якого зі знижкою можна купити найрізноманітніші відеоігри – від інді-класики до ААА-новинок, що вийшли у 2025 році.

Розпродаж триватиме рівно два тижні – до вечора 10 липня. Наступний великий розпродаж у Steam очікується тільки в листопаді, тому якщо ви давно хотіли закупитися по-крупному, зараз – саме час діяти.

Літній розпродаж Steam: цікаві пропозиції

Monster Hunter Wilds – 1159 грн (знижка 20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (знижка 30%)

Kingdom Come: Deliverance II – 1279 грн (знижка 20%)

Silent Hill 2 – 789 грн (знижка 40%)

God of War Ragnarök – 1359 грн (знижка 20%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 799 грн (знижка 60%)

Persona 3 Reload – 899 грн (знижка 55%)

Cyberpunk 2077 – 489 грн (знижка 65%)

Star Wars Jedi: Survivor – 339 грн (знижка 80%)

Metro Saga Bundle – 222 грн (знижка 82%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 169 грн (знижка 90%)

Battlefield 1 – 59 грн (знижка 95%)

Batman: Arkham Knight – 55 грн (знижка 80%)

Borderlands 3 – 42 грн (знижка 95%)

Beyond: Two Souls – 41 грн (знижка 90%)

В анонсуючому трейлері Valve показала кілька ігор, які теж можна урвати зі знижкою. Серед них: Death Stranding: Director's Cut, Balatro, Lethal Company, UFO 50 та інші.

Відео дня

Раніше в Steam з'явився новий хіт - драйвовий симулятор футболу в дусі Rocket League. У грі немає фолів, офсайдів і зупинок, а всі футболісти мають однакові характеристики.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу влітку 2025 року. RTX 3060 повернула собі лідерство серед відеокарт, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

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