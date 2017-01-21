У США учасники "Маршу жінок" висловлять незгоду з Трампом

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час президентської кампанії Дональда Трампа часто критикували за його поведінку щодо жінок. Тож у перший після інавгурації Трампа день, багато жінок у Вашингтоні та по всій країні висловлюватимуть свою незгоду з ним.

Читайте також"Немає справедливості! Немає миру!": у США почався тиждень протестів проти Трампа (фото)

Тисячі учасниць зі всієї країни мають приїхати у суботу до Вашингтона на головний «Марш жінок». Подібні акції відбудуться також в інших містах США та в інших країнах світу.

Організатори акції заявляють, що вони хочуть, щоб їхній голос почули у перший робочий день адміністрації Дональда Трампа.

«Марш жінок» у Вашингтоні надішле сигнал нашій владі у перший робочий день в офісі, а також світові, щодо прав жінок і прав людини», – мовиться у повідомленні організаторів.

Організатори акції зазначають, що попри назву, до акції можуть приєднатися всі, не лише жінки.

Читайте такожТрамп підписав перші укази на посаді президента США

Організатори очікують, що у «Марші жінок» у Вашингтоні участь візьме близько 200 тисяч людей.

Організатори закликають учасників до мирних протестів.

Марш відбудеться наступного дня після інавгурації Дональда Трампа на посаді президента, яка також супроводжувалася протестами у Вашингтоні.