У США учасники "Маршу жінок" висловлять незгоду з Трампом
У США 21 січня відбуватиметься «Марш жінок». Організатори закликають учасників до мирних протестів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Під час президентської кампанії Дональда Трампа часто критикували за його поведінку щодо жінок. Тож у перший після інавгурації Трампа день, багато жінок у Вашингтоні та по всій країні висловлюватимуть свою незгоду з ним.
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Тисячі учасниць зі всієї країни мають приїхати у суботу до Вашингтона на головний «Марш жінок». Подібні акції відбудуться також в інших містах США та в інших країнах світу.
Організатори акції заявляють, що вони хочуть, щоб їхній голос почули у перший робочий день адміністрації Дональда Трампа.
«Марш жінок» у Вашингтоні надішле сигнал нашій владі у перший робочий день в офісі, а також світові, щодо прав жінок і прав людини», – мовиться у повідомленні організаторів.
Організатори акції зазначають, що попри назву, до акції можуть приєднатися всі, не лише жінки.
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Організатори очікують, що у «Марші жінок» у Вашингтоні участь візьме близько 200 тисяч людей.
Організатори закликають учасників до мирних протестів.
Марш відбудеться наступного дня після інавгурації Дональда Трампа на посаді президента, яка також супроводжувалася протестами у Вашингтоні.