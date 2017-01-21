Туреччина відмовилася від вимоги негайної відставки Асада

Потрібно висувати реалістичні вимоги, заявив віце-прем'єр Мехмет Шимшек напередодні переговорів в Астані, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше на відставці Башара Асада наполягала і Анкара, і повстанці.

Анкара більше не може наполягати на точці зору, що сирійський конфлікт не можна врегулювати без участі президента Асада, сказав Шимшек, виступаючи на економічному форумі в Давосі. При цьому він підкреслив, що вина за триває майже шість років війну, яка забрала життя сотень тисяч людей, "повністю лежить на Асада", передає Associated Press.

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Туреччина протягом останніх років виступала за відставку сирійського президента від влади і підтримувала повстанців, які борються з його режимом. Однак, як сказав турецький віце-прем'єр, його країна повинна бути реалістичною, "оскільки на ділі ситуація різко змінилася".

"Ми повинні бути прагматиками, реалістами", - цитує Шимшека агентство Reuters.

Заява турецького віце-прем'єра пролунала за кілька днів до початку мирних переговорів щодо Сирії, запланованих на 23 червня в Астані. Ініціатором зустрічі стали Росія і Туреччина, а також Іран.

В кінці грудня влади трьох країн домоглися укладення угоди про припинення вогню між урядовою армією і сирійськими повстанцями, а ще раніше Росія і Туреччина змогли організувати евакуацію повстанців з обложеного Алеппо.