У Китаї 19 будинків знесли за 10 секунд (відео)

Про це в неділю, 22 січня, повідомляє The South Chins Morning Post.

Відзначається, що одночасне знесення було здійснене 21 січня о 11:50 за місцевим часом, для нього знадобилося близько п'яти тонн тротилу.

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Щоб закласти вибухівку, було зроблено близько 120 тисяч отворів.

В результаті було знесено ряд багатоповерхових житлових будинків. На їх місці з'явиться сучасний діловий квартал, в якому, серед іншого, планується звести хмарочос заввишки понад 700 метрів.