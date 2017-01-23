У Китаї 19 будинків знесли за 10 секунд (відео)
04:28, 23 січня 2017Світ
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19 будинків були знесені за 10 секунд спрямованими вибухами в місті Ухань провінції Хубей (Hubei), що в центральній частині Китаю.
Ілюстрація / REUTERS
Про це в неділю, 22 січня, повідомляє The South Chins Morning Post.
Відзначається, що одночасне знесення було здійснене 21 січня о 11:50 за місцевим часом, для нього знадобилося близько п'яти тонн тротилу.
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Щоб закласти вибухівку, було зроблено близько 120 тисяч отворів.
В результаті було знесено ряд багатоповерхових житлових будинків. На їх місці з'явиться сучасний діловий квартал, в якому, серед іншого, планується звести хмарочос заввишки понад 700 метрів.
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