В Африці розбився гелікоптер: шестеро людей загинули

В Кмеруні на кордоні із Нігерією розбився військовий гелікоптер, який був призначений для боротьби з радикальним ісламістським угрупованням «Боко Харам». Про це повідомляє Associated Press.

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Cameroon Helicopter Crashes, Killing General And 5 Others https://t.co/xrh8SYlThIpic.twitter.com/c66Q849XCq — GOD IS ON EARTH™®©IN (@GcMeena1) 23 января 2017 г.

Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули. Зазначається, що серед загиблих - генерал, три вищі посадові особи та два члени екіпажу. Наразі причини авіакатастрофи не відомі.

Військовий вертоліт здійснював інспекційну місію ввечері 22 січня.