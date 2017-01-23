В Африці розбився гелікоптер: шестеро людей загинули
08:48, 23 січня 2017Світ
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Серед загиблих є високопоставлені посадові особи Камеруну.
Ілюстрація / REUTERS
В Кмеруні на кордоні із Нігерією розбився військовий гелікоптер, який був призначений для боротьби з радикальним ісламістським угрупованням «Боко Харам». Про це повідомляє Associated Press.
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Cameroon Helicopter Crashes, Killing General And 5 Others https://t.co/xrh8SYlThIpic.twitter.com/c66Q849XCq— GOD IS ON EARTH™®©IN (@GcMeena1) 23 января 2017 г.
Зазначається, що шестеро членів екіпажу загинули. Зазначається, що серед загиблих - генерал, три вищі посадові особи та два члени екіпажу. Наразі причини авіакатастрофи не відомі.
Військовий вертоліт здійснював інспекційну місію ввечері 22 січня.
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