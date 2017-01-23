"Провал з випробуваннями": Британія вирішила пояснити приховування невдалого запуску балістичної ракети

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Times, яка в неділю оприлюднила інформацію про приховування урядом невдалого запуску.

Видання зазначає, що інцидент стався, коли Девід Кемерон був прем'єром, але через місяць, коли кабінет вже очолила Тереза Мей, вона не розповіла депутатам про провал випробувань і рекомендувала для затвердження програму Trident вартістю 40 млрд фунтів.

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За повідомленням ВВС, лейбористи і Шотландська національна партія закликають уряд дати повне пояснення депутатам про причини провалу випробувань.

Тіньовий міністр оборони закликає прем'єр-міністра надати "повне пояснення" депутатам пізніше.

Між тим перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, давній противник програми Trident, назвала інцидент з випробуванням "надзвичайно серйозною проблемою".

Довідка. Trident - американська триступенева балістична ракета, призначена для запуску з атомних підводних човнів.