У Китаї готові взяти на себе світове лідерство у разі потреби

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Business Insider,

Зокрема, представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжан Цзюнь під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі прокоментував політику нового президента США і закликав країни протистояти ізоляції, тим самим даючи сигнал про посилення ролі Пекіну на світовий арені.

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За словами самого Цзюня, загалом Китай не хоче брати на себе світове лідерство, але може це зробити у разі необхідності.

"Якби хтось сказав мені, що Китай прагне зайняти провідну роль у світі, я би сказав, що не Китай поспішає це зробити, а провідні країни поступаються, залишаючи місце Китаю. Якщо Китаю потрібно буде відігравати провідну роль, то він виконає цей обов'язок", — зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова КНР Сі Цзіньпін під час свого виступу в ООН в Женеві заявив, що Китай буде прагнути побудувати нову модель відносин із США і «стратегічне партнерство» з Росією.