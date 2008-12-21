Договір між США та Грузією "майже готовий"

Рамковий договір між США і Грузією, імовірно, буде підписаний до кінця року.

Як повідомив журналістам міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе, грузинська сторона 22 грудня ц.р. підготує кілька доповнень і поправок до проекту договору, поданого американською стороною.

"Ця угода передбачає сфери: безпеки, економіки, гуманітарну і розвиток демократії. Ми запропонуємо американській стороні кілька поправок і доповнень. У понеділок буде готовий виправлений варіант і можливо до кінця року буде підписаний сам договір", - пояснив Г.Вашадзе.

Аналогічний договір був підписаний напередодні між США і Україною, нагадує РосБізнесКонсалтинг.