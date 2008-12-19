Укладено Хартію про стратегічне партнерство України та США
21:50, 19 грудня 2008Світ
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Підписали Огризко і Райс
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і Державний секретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.
Як передає власний кореспондент УНІАН у США, церемонія підписання документа відбулось у Державному департаменті США під час робочого візиту В.ОГРИЗКА до Сполучених Штатів.
У Хартії про стратегічне партнерство України і США наголошується важливість двосторонніх відносин країн у сфері оборони, безпеки, економіки, торгівлі, енергетичної безпеки, демократії та культурного обміну.
У Хартія засвідчується намір США поглибити відносини з Україною.
Також США зобов’язуються підтримувати Україну у її прагненні стати членом НАТО.
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