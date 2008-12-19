Укладено Хартію про стратегічне партнерство України та США

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО і Державний секретар США Кондоліза РАЙС підписали Хартію про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у США, церемонія підписання документа відбулось у Державному департаменті США під час робочого візиту В.ОГРИЗКА до Сполучених Штатів.

У Хартії про стратегічне партнерство України і США наголошується важливість двосторонніх відносин країн у сфері оборони, безпеки, економіки, торгівлі, енергетичної безпеки, демократії та культурного обміну.

У Хартія засвідчується намір США поглибити відносини з Україною.

Також США зобов’язуються підтримувати Україну у її прагненні стати членом НАТО.