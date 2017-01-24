Верховний суд Британії зобов'язав уряд отримати згоду парламенту на Brexit

Верховний суд Британії прийняв рішення, що для запуску "статті 50" щодо виходу з ЄС уряду Великобританії необхідно схвалення парламенту. Про це повідомляє The Guardian.

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Уряд не зможе запустити статтю 50 Лісабонського договору без рішення парламенту Великобританії, а саме Палати громад, яка надасть йому такі повноваження. Таким чином Верховний суд підтримав рішення Високого суду Лондона, на яке уряд Терези Мей і подавала апеляцію. Голоси в суді розподілилися в співвідношенні вісім до трьох.

Як повідомляє "Німецька хвиля", в самому уряді побоюються, що парламентарії, які в основному прихильно налаштовані до ЄС, приведуть своїми діями до затягування процесу. Також чиновники вважають, що рішення парламенту може послабити кроки уряду, спрямовані на вихід зі складу ЄС.