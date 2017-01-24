Верховний суд Британії зобов'язав уряд отримати згоду парламенту на Brexit
Верховний суд заборонив уряду Терези Мей самостійно починати процедуру Brexit.
Верховний суд Британії прийняв рішення, що для запуску "статті 50" щодо виходу з ЄС уряду Великобританії необхідно схвалення парламенту. Про це повідомляє The Guardian.
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Уряд не зможе запустити статтю 50 Лісабонського договору без рішення парламенту Великобританії, а саме Палати громад, яка надасть йому такі повноваження. Таким чином Верховний суд підтримав рішення Високого суду Лондона, на яке уряд Терези Мей і подавала апеляцію. Голоси в суді розподілилися в співвідношенні вісім до трьох.
Як повідомляє "Німецька хвиля", в самому уряді побоюються, що парламентарії, які в основному прихильно налаштовані до ЄС, приведуть своїми діями до затягування процесу. Також чиновники вважають, що рішення парламенту може послабити кроки уряду, спрямовані на вихід зі складу ЄС.