Трамп оголосив дату своєї інавгурації Національним днем патріотизму

15:35, 24 січня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп оголосив дату своєї інавгурації 20 січня Національним днем патріотизму.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомляє The Washington Post.

Відповідний указ Трамп підписав у перший день своїх повноважень, відразу ж після вступу на посаду.

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«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу влади, наданої мені Конституцією та законами Сполучених Штатів, проголошую 20 січня 2017 року Національним днем патріотизму», — сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 23 січня підписав урядове розпорядження, офіційно відсторонивши Сполучені Штати від Транс-Тихоокеанської торгової угоди між 12 країнами, таким чином виконавши обіцянку, дану під час його передвиборної кампанії в минулому році.

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Теги: #США#Трамп