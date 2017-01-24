У Дубаї з'явились літаючі пожежники: для гасіння вогню використовують реактивні ранці (відео)

15:45, 24 січня 2017
Світ
1107 0

Дубайські пожежники відпрацювали новий механізм гасіння пожеж, які виникають у безпосередній близькості до водойм, наприклад, на мостах.

скриншот

В Арабських Еміратах знайшли спосіб гасити пожежі, яки виникають на берегах водойм. Тепер місцевим пожежникам ані дорожня тиснява, ані брак води не стануть на заваді. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНайстаріша висотка Тегерана загорілася і обвалилася, загинули не менше 30 пожежників (фото)

Аби швидше дістатися місця займання, тамтешні пожежники з машин пересідають на водні мотоцикли, одягають реактивний ранець з приєднаним шлангом й прямо з води гасять полум’я.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дубай#пожежники