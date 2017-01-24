У Дубаї з'явились літаючі пожежники: для гасіння вогню використовують реактивні ранці (відео)

В Арабських Еміратах знайшли спосіб гасити пожежі, яки виникають на берегах водойм. Тепер місцевим пожежникам ані дорожня тиснява, ані брак води не стануть на заваді. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Аби швидше дістатися місця займання, тамтешні пожежники з машин пересідають на водні мотоцикли, одягають реактивний ранець з приєднаним шлангом й прямо з води гасять полум’я.