Сіндзо Абе став наймолодшим прем`єр-міністром Японії

52-річного Сіндзо АБЕ офіційно обрано прем`єр-міністром Японії.

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», за нього проголосувала більшість депутатів парламенту. С.АБЕ став наймолодшим прем`єром за всю історію країни і першим керівником Японії, який народився після закінчення Другої світової війни.

У вівторок Кабінет міністрів Японії Дзюн`ітіро КОІДЗУМІ пішов у відставку. Д.КОІДЗУМІ подякував членам свого уряду, після чого залишив токійську резиденцію, звідки керував країною 1 тис. 980 днів.

Минулої середи правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії більшістю голосів обрала С.АБЕ наступником Д.КОІДЗУМІ.