У США завели справу на пропагандиста з RT за участь у заворушеннях в день інавгурації Трампа

20:14, 24 січня 2017
Світ
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Проти кореспондента пропагандистського телеканалу Russia Today Олександра Рубінштейна завели справу про участь у масових заворушеннях у Вашингтоні в день інавгурації президента США Дональда Трампа.

REUTERS

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на прес-службу RT.

"Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста порушено справу про участь у масових заворушеннях. Співробітник зараз на свободі. Слухання будуть в лютому", - заявили в прес-службі.

За даними телеканалу, Рубинштейну за цим звинуваченням загрожує до 10 років позбавлення волі або штраф у розмірі 25 тисяч доларів.

Головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян написала в твіттері, що не буде коментувати ситуацію на прохання юристів.

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Рубінштейна затримали 20 січня в день інавгурації президента США Дональда Трампа.

Він висвітлював протести у Вашингтоні.

Як стверджує RT, кореспондента доставили у відділення поліції, хоча він показав своє посвідчення журналіста.

Раніше The Guardian повідомила про порушення аналогічної справи стосовно ще одного журналіста - співробітника американського видання Vocati Евана Енджела.

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Теги: #Трамп#інавгурація#Russia Today