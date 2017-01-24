Поліція в Массачусетсі виявила у каркасі ліжка 20 мільйонів доларів

Влада вважає, що гроші пов'язані з фінансовою пірамідою TelexFree, від якої постраждали понад мільйон осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Американські правоохоронні органи стежили за бразильцем Клебером Рене Різеріо Рока, якому були пред'явлені звинувачення за зв'язки з фінансовою пірамідою.

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При обшуку в його квартирі в місті Уестборо і були знайдені гроші.

Рока був заарештований за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей.

На думку прокуратури, Рока є однією з ланок в схемі з переведення мільйонів доларів в Бразилію через Гонконг.

TelexFree - це одна з найбільших фінансових пірамід в Бразилії, яка зібрала зі своїх клієнтів приблизно мільярд доларів. Компанія працювала в різних країнах світу.

Офіційно компанія продавала послуги IP-телефонії. Однак, насправді, вона заробляла залученням людей, які бажають продавати її пакети зв'язку та розміщувати її рекламу. За цю можливість вони повинні були внести в компанію внески, а TelexFree потім виплачувала їм гроші.

Гроші на виплати компанія брала з коштів, які їй приносили нові бажаючі продавати її продукти. Причому часто це були друзі і родичі тих, хто вже працював на TelexFree.

За даними американських правоохоронних органів, тисячі людей таким чином рекламували послуги компанії в інтернеті.