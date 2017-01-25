Глава Мальтійського ордену залишив посаду після конфлікту з Папою Римським

Фестінг залишив посаду на прохання Папи Римського, передає republic.ru з посиланням на Reuters.

Раніше релігійний орден Римо-католицької церкви назвав неприпустимим рішення Папи Римського почати розслідування відсторонення канцлера ордена від посади. Лицарі Мальти попросили його «триматися подалі» від справ ордена.

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Канцлера Альбрехта фон Безелагера зняв з посади голови ордена Метью Фестінг. Безелагера звинувачували в підтримці програм безкоштовної роздачі презервативів, в той час як церква не вітає контрацепцію. Канцлер ордена звернувся до Папи Римського, після чого той розпорядився почати розслідування обставин відставки.

Великі магістри ордену, заснованого в 11 столітті, зазвичай обираються довічно, зазначає Reuters.