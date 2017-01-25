Топ-менеджера "Лабораторії Касперського" заарештували у справі про держзраду - ЗМІ
Топ-менеджера «Лабораторії Касперського» Руслана Стоянова заарештували у зв'язку з розслідуванням стосовно одного із заступників голови центру інформаційної безпеки (ЦІБ) ФСБ.
Про це пише Коммерсантъ із посиланням на джерела, близькі до ФСБ.
У «Лабораторії Касперського» підтвердили арешт, але відзначили, що розслідування не має відношення до роботи компанії.
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У цій справі заарештовано також керівника одного з підрозділів ЦІБ ФСБ Сергія Михайлова, стверджує джерело видання. Знайомий Михайлова підтвердив, що його номер недоступний з грудня. Стоянов і Михайлов не з'являлися в соціальних мережах більше місяця, пише «Коммерсантъ».
Управління власної безпеки (УВП) ФСБ проводить розслідування за підозрою в державна зраді, повідомляють джерела видання. У рамках справи перевіряється інформація про можливе отримання співробітником ЦІБ хабаря від однієї з іноземних організацій. Посередником в угоді імовірно став співробітник російської компанії в сфері інформаційної безпеки.