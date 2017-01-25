Президент Франції зустрівся з лідерами ФАРК

Відвідавши разом з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом табір на заході країни, Олланд запропонував фінансову підтримку програмам розмінування територій і пошуку зниклих людей, передає Бі-Бі-Сі.

Читайте такожУряд Колумбії підписало історичне мирну угоду з повстанцями

Франція вже має серйозну фінансову допомогу в ході процесу мирних переговорів між сторонами конфлікту.

В кінці листопада минулого року влада Колумбії підписали мирну угоду з повстанської угрупуванням "Революційні збройні сили Колумбії" (ФАРК).