Президент Франції зустрівся з лідерами ФАРК
05:52, 25 січня 2017Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд зустрівся в Колумбії з лідерами ліворадикального угрупування ФАРК.
Франсуа Олланд / REUTERS
Відвідавши разом з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом табір на заході країни, Олланд запропонував фінансову підтримку програмам розмінування територій і пошуку зниклих людей, передає Бі-Бі-Сі.
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Франція вже має серйозну фінансову допомогу в ході процесу мирних переговорів між сторонами конфлікту.
В кінці листопада минулого року влада Колумбії підписали мирну угоду з повстанської угрупуванням "Революційні збройні сили Колумбії" (ФАРК).
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