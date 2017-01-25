Уряд Великої Британії опублікує 26 січня законопроект щодо початку процедури Brexit

Про це заявила сьогодні речниця прем'єр-міністра Терези Мей, передає Deutsche Welle.

За словами речниці, уряд очікує, що законопроект ухвалять в парламенті.

Днем раніше Верховний суд Великої Британії підтвердив необхідність ухвалення законопроекту щодо Brexit парламентом. Тільки так уряд зможе використати статтю 50 Лісабонського договору, яка регулює вихід країн-членів з ЄС.

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Після висновку суду парламентарі, зокрема і представники Консервативної партії, зажадали від Мей, щоб вона опублікувала план щодо Brexit у форматі "білої книги", тобто урядового документа, який містить пропозицій щодо майбутніх законопроектів.

У середу, 25 січня, прем'єр заявила, що опублікує план, і парламент зможе його обговорити.

«Я визнаю, що у цій палаті парламенту є прагнення побачити план, викладений у "білій книзі". Я підтверджую перед палатою, що наш план буде викладено у "білій книзі", - зазначила Мей, виступаючи перед парламентаріями. Водночас вона не уточнила, коли саме буде опубліковано цей документ.