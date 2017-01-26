Трамп має намір створити в Сирії "зони безпеки" для переміщених цивільних осіб - ЗМІ

Проект документу опублікований на сайті газети The New York Times, передає РБК.

«Держсекретар США спільно з міністром оборони повинні протягом 90 днів після підписання цього указу розробити план створення безпечних районів у Сирії та в країнах регіону, в яких сирійські громадяни, що залишили місця проживання, могли б чекати остаточних рішень, таких як репатріація або переселення в треті країни», — йдеться в проекті указу.

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Разом з тим, документ передбачає ревізію програм прийому біженців і припинення діяльності в цьому напрямку на 120 днів. За цей час відомства повинні розробити пропозиції, які б дозволили гарантувати, що за програмою прийому біженців у США не потраплять люди, що представляють загрозу для країни і громадян.

Прийом біженців з Сирії пропонується взагалі заборонити.