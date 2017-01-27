У Палестині заявили про отримання останнього траншу Обами

У Палестині заявляють, що отримали транш фінансової допомоги, який перевела адміністрація президента США Барака Обами в останні години своєї роботи. Про це пишуть РИА Новости, з посиланням на слова радника президента держави Хусам Зомлот.

За його словами, мова йде про суму в 221 мільйон доларів. Радник також пояснив, що в Рамаллі також очікують, що США залишаться одним з найбільших донорів палестинської економіки.

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"Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа продовжить політику, яка була у їхніх попередників", — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп заморозив транш у 221 млн дол., виділений його попередником Бараком Обамою Палестині в останні години його президентства.

Адміністрація Трампа вже повідомила про це рішення прем'єр-міністра Палестини Рамі Хамдаллу.

У Держдепартаменті США відзначили, що з новим керівником перегляне прийняте попередньою адміністрацією рішення і, можливо, скоректує його у відповідності з пріоритетами адміністрації Трампа або скасує.