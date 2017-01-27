Трамп має намір наростити потенціал підводного флоту США
Дональд Трамп збирається збільшити чисельність підводного флоту США, але вимагає від виробників зниження вартості субмарин.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на матеріали інтервʼю Трампа для Fox News.
"Нам бракує підводних човнів, і ми збираємося будувати нові, але ціна занадто висока, тому я хочу знизити їх вартість", – заявив Трамп.
Агенція зазначають, що компанії-будівники атомних підводних човнів General Dynamics Corp's Electric Boat division і Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding наразі не коментують таку заяву нового президента.
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"Ми працюємо над тим, щоб знижувати витрати, і бачимо плоди цієї праці", – так слова Трампа прокоментував високопоставлений представник ВМС США.
"Ми маємо найсучасніші підводні човни в світі, чим більше ми купуємо, тим більше ми будемо знижувати ціну", – додав він.
Агенція нагадує, що в грудні минулого року, Трамп отримав обіцянку від генерального директора компанії Lockheed Martin знизити вартість винищувача F-35.
Таку обіцянку Lockheed Martin дав після того, як Трамп поскаржився на високу вартість літака і заявив, що буде просити Boeing запропонувати дешевшу альтернативу.