Трамп має намір наростити потенціал підводного флоту США

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на матеріали інтервʼю Трампа для Fox News.

"Нам бракує підводних човнів, і ми збираємося будувати нові, але ціна занадто висока, тому я хочу знизити їх вартість", – заявив Трамп.

Агенція зазначають, що компанії-будівники атомних підводних човнів General Dynamics Corp's Electric Boat division і Huntington Ingalls Industries' Newport News Shipbuilding наразі не коментують таку заяву нового президента.

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"Ми працюємо над тим, щоб знижувати витрати, і бачимо плоди цієї праці", – так слова Трампа прокоментував високопоставлений представник ВМС США.

"Ми маємо найсучасніші підводні човни в світі, чим більше ми купуємо, тим більше ми будемо знижувати ціну", – додав він.

Агенція нагадує, що в грудні минулого року, Трамп отримав обіцянку від генерального директора компанії Lockheed Martin знизити вартість винищувача F-35.

Таку обіцянку Lockheed Martin дав після того, як Трамп поскаржився на високу вартість літака і заявив, що буде просити Boeing запропонувати дешевшу альтернативу.